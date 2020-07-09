Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-2

Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede 2-1 geriye düşen Çaykur Rizespor son dakika golleriyle 3-2 kazandı. Kayserispor'da 75. dakikada Gustavo kırmızı kart gördü.

09 Temmuz 2020 Perşembe - 20:41
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Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor son dakikalarda bulduğu 2 golle maçı 3-2 kazandı.
 
Müsabakada Kayserispor'un gollerini 32. dakikada Diego Angelo ve 87. dakikada penaltıdan Kravets kaydetti.  Çaykur Riespor'un gollerini  11. dakikada Samudio, 90+2 Garmash ve 90+3. dakikada Fernandes attı. Kayserispor'da 75. dakikada Gustavo kırmızı kart gördü.
 
Kayserispor bu sonuçla 31 puanla 16. sıraya geriledi.  Çaykur Rizespor ise 32 puanla 15. sıraya yükseldi.
 
İLK 11'LER
 
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda
 
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı. 
 
11. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0 
 
29. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 
 
32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1 
 
39. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü. 
 
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. 
 
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