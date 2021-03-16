Çebi devreye girdi! Süper prim yolda

Beşiktaşlı futbolcular, Medipol Başakşehir 'i ligin ardından bugün kupada da yenmeleri ve pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe'yi mağlup etmeleri halinde süper prim almaya hak kazanacak. Siyah-beyazlı yönetim kurulu en kritik virajdaki üç maç için özel ödeme yapacak.



Süper Lig'deki Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş 'ta, yönetim kurulu takıma süper prim vermeye hazırlanıyor.

Buna göre siyah-beyazlı takım, ligde devirdiği Başakşehir'i bugün kupada da yener ve pazar günü ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırsa, oyuncular özel bir prime hak kazanacak. Siyah-beyazlı yönetim prim miktarını pazar günü oynanacak derbiden önce belirleyecek. Kartal'ın kupaya yarı finalde veda etmesi halinde ise ligdeki derbi için farklı bir prim dağıtılması planlanıyor.



Bugüne kadar söz verilen primleri zamanında hesaplara yatırarak, bu anlamda futbolcuların güvenini kazanan Beşiktaş Yönetimi, derbi dahil son üç galibiyet üzerinden takımı ödüllendirerek milli araya girmek istiyor. Şampiyonluk yolunda asıl mücadelenin nisan ayında yapılacak olması nedeniyle takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, primle birlikte maaş ödemesi de gerçekleştirecek.

Çebi devrede

