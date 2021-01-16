Cedi'den 25 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalma

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks'i 106-103 yendikleri mücadelede 25 sayı kaydetti.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 11:57
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Detroit Pistons-Washington Wizards, Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies ve Phoenix Suns-Golden State Warriors karşılaşmaları, takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
 
Cavaliers, evinde oynadığı Knicks mücadelesini 106-103 kazandı. 33 sayı, 23 ribauntla "double double" yapan Cavaliers pivotu Andre Drummond, sahanın en etkili ismi oldu. 25 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman ise kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
 
Kariyerinde 20 sayı ve 20 ribaunt barajlarını geçtiği 43. maçı oynayan Drummond, Hakeem Olajuwon'u geride bırakarak bu alandaki 3. en iyi istatistiğe imza attı. Listenin ilk iki sırasında Moses Malone (109) ve Dwight Howard (51) bulunuyor.
 
Knicks'te Julius Randle 28 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Immanuel Quickley 23, R.J. Barrett ise 20 sayı attı.
 
- Lakers hız kesmiyor
 
Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 112-95 yenerek üst üste 5'inci, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.
 
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta 21 sayı, 11 asist, 8 ribaunt üreten LeBron James, 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynayan Anthony Davis ve kenardan gelerek 16 sayı kaydeden Montrezl Harrell öne çıktı.
 
Pelicans'ta Zion Williamson'ın 21 sayı, 12 ribaunt ve Brandon Ingram'in 20 sayı, 5 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.
 
- Sonuçlar
 
Boston Celtics-Orlando Magic: 124-97
 
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 112-109
 
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 106-103
 
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 127-125 (uzatmada)
 
Utah Jazz-Atlanta Hawks: 116-92
 
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-95
 
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-138
 

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Etiketler: nba Cleveland Cavaliers New York Knicks cedi osman
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