Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt!

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 102-101 kazandıkları Toronto Raptors maçında 17 sayı kaydetti.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 10:56
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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, son 1,5 dakikasına 5 sayı geride girdiği Raptors deplasmanından galibiyetle döndü. Peş peşe 3. maçını kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 21 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 16 sayı, 15 ribaunt, Evan Mobley 18 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti. 
 
Raptors'ta O.G. Anunoby 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Gary Trent 17 sayı, 6 top çalmayla oynadı.
 
Warriors'tan Pelicans'a 41 sayı fark
 
Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 126-85 yenerek 8. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.  Warriors'ta Jordan Poole 26 sayı, Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ve oyuna sonradan dahil olan Gary Payton 17 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.
 
20 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas ise Pelicans'ı ayakta tutmaya çalıştı.
 
Sonuçlar
 
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-96
 
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 89-102
 
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 115-87
 
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 101-102
 
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 98-113
 
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 84-104
 
Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 140-110
 
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 126-85
 
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 110-106

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Etiketler: cedi osman nba Cleveland Cavaliers
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