Cedi Osman'dan 11 sayı 3 ribaunt, 2 top çalma

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Chicago Bulls, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-101 mağlup etti.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 11:15
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NBA 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi.  Çekişmeli geçen ve Bulls'un 1 sayı farkla kazandığı maçta, takıma galibiyeti getiren oyuncular, 23 sayıyla DeMar DeRozan ile 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Alize Johnson oldu.
 
Cavaliers'ta Lauri Markkanen 18 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 10 ribaunt, Jarrett Allen 12 sayı ve 8 ribaunt, maça sonradan girerek 25 dakika süren alan Cedi Osman ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.
 
Suns farklı kazandı
 
Öne çıkan diğer maçta Phoenix Suns, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-94 mağlup etti.  Suns'ta Chris Paul 15 sayı ve 5 asist, Landry Shamet 13 sayı, JaVale McGee ile Jalen Smith 12'şer sayı ve 9'ar ribaunt, Deandre Ayton 11 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.  LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 6 asist, Carmelo Anthony 17 sayı, Russell Westbrook ise 8 sayı ve 5 asistle mücadele etti.
 
Sonuçlar
 
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 100-101
 
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 101-102
 
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 130-110
 
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 94-123

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Etiketler: nba cedi osman
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