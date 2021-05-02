Cedi Osman'dan 15 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 124-107 kaybettikleri Miami Heat maçında 15 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.

02 Mayıs 2021 Pazar - 12:50
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cavaliers'ın sahasında Heat'e 124-107 mağlup olduğu maçta 38 dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt üretti.
 
Ayrıca Cavaliers'ta Collin Sexton ve Kevin Love 25'er sayı ile oynadı.
 
Heat'te 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kendrick Nunn 22 sayı attı.
 
Ersanlı Jazz kazandı
 
Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Utah Jazz'ın sahasında Toronto Raptors'ı 106-102 yendiği maçta 9 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova, 3 sayı ve 2 ribaunt ile oynadı.
 
Nuggets üst üste 5. galibiyetini aldı
 
Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Nuggets, yakaladığı galibiyet serisi ile Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti.
 
Konuk ekipte Nikola Jokic, 30 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
 
Sabonis tek devrede "triple-double" yaptı
 
Doğu Konferansı temsilcisi Indiana Pacers'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 152-95 yendiği müsabakada Domantas Sabonis, ilk yarıda 22 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt üreterek bu istatistiğe 1997-1998 sezonundan bu yana ulaşabilen 3. oyuncu oldu.
 
Russell Westbrook 2016'da, Nikola Jokic ise 2018'de bu istatistiği elde etmişti.
 
Sabonis, karşılaşmayı 26 sayı, 19 ribaunt ve 14 asist ile tamamladı.
 
Sonuçlar
 
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 107-94
 
Houston Rockets-Golden State Warriors: 87-113
 
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 107-124
 
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 95-152
 
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 112-111
 
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 136-140
 
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-97
 
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 125-124
 
Utah Jazz-Toronto Raptors: 106-102
 
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-110

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Etiketler: cedi osman nba Cleveland Cavaliers
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