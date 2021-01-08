Cedi Osman'dan 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi.

08 Ocak 2021 Cuma - 11:21
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NBA'e 5 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 118-109 yendi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Spurs'te LaMarcus Aldridge 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, DeMar DeRozan 19, Dejounte Murray 18 sayılık katkı sağladı.
 
Galibiyet serisi sona eren Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Anthony Davis'in ise 23 sayı, 3 asist, 10 ribauntla oynadı.
 
Cedi Osman'dan 16 sayı
 
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi.  Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
 
Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.   
 
Sonuçlar
 
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109 
 
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 90-94
 
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117
 
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124
 
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 109-118
 

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Etiketler: Cleveland Cavaliers Cedi Osman Memphis Grizzlies
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