Cedi Osman'dan 2 sayı, 2 ribaunt!

Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker'ın 36 sayı, 8 asist, 5 ribauntla öne çıktığı mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 119-113 mağlup etti.

09 Şubat 2021 Salı - 10:33 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 10:35
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı 119-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.
 
NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Lakers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden Thunder karşılaşmasını 7 sayı farkla kazandı.
 
Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan ev sahibi Lakers'ın bir diğer yıldız oyuncusu LeBron James, 28 sayı, 14 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. 21 sayı, 8 ribaunt üreten Montrezl Harrell ve 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle maçı tamamlayan Dennis Schroder, galibiyette önemli rol oynadı.
 
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Darius Bazley'nin 21 sayı, 16 ribaunt ve Hamidou Diallo'nun 20 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
 
Cedi'nin takımı peş peşe 4. yenilgisini yaşadı
 
Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker'ın 36 sayı, 8 asist, 5 ribauntla öne çıktığı mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 119-113 mağlup etti. Ev sahibi Suns'ta Mikal Bridges 22 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.
 
Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist ve Andre Drummond 15 sayı, 14 ribaunt üretti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.
 
Sonuçlar
 
Charlotte Hornets-Houston Rockets 119-94
 
Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-128
 
Chicago Bulls-Washington Wizards: 101-105
 
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 127-122
 
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 105-100
 
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 119-113
 
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 112-125
 
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 119-112 (uzatmada)

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Etiketler: cedi osman nba
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