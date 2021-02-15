Cedi Osman'dan 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist!

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 128-111 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçında 20 sayı attı.

15 Şubat 2021 Pazartesi - 10:42
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.
 
Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.
 
Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.
 
Mavericks, Doncic'in etkili oyununa rağmen kaybetti
 
Portland Trail Blazers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.
 
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers'ta Damian Lillard, 34 sayı, 11 asistlik performansıyla öne çıktı.
 
İki gün önce New Orleans Pelicans potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.
 
Sonuçlar
 
Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91
 
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116
 
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122
 
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112
 
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121
 
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109
 
Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90
 
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124
 
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105
 
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111

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Etiketler: cedi osman nba
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