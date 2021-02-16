Cedi Osman 'double-double' yaptı yine yetmedi

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 mağlup oldu.

16 Şubat 2021 Salı - 11:26
İLGİLİ HABERLER
Cedi Osman'dan 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist! Furkan Korkmaz'dan 2 sayı, 2 ribaunt Furkan Korkmaz'dan 7 sayı, 5 ribaunt Fenerbahçe Beko - TOFAŞ: 81-84 Furkan Korkmaz'dan 13 sayı, 3 ribaunt

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı 134-123 yendi.
 
Jazz'da kenardan gelerek 40 sayı kaydeden Jordan Clarkson galibiyetin mimarı olurken, Donovan Mitchell 24 sayı, 5 asist, Joe Ingles ise 20 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı.
 
76ers'ta kariyer rekoru kıran Ben Simmons'ın 42 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, Tobias Harris'in 36 sayı, 10 ribaunt, Dwight Howard'ın da 14 sayı, 12 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.
 
- Nets, 3 sayı rekoruyla kazandı
 
Brooklyn Nets, 27 üç sayılık basket atarak kulüp tarihinin en fazla üçlük atıldığı maçta, Sacramento Kings'i 136-125 mağlup etti.
 
Nets'te Kyrie Irving 40 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, James Harden 29 sayı, 14 asist, 13 ribaunt ile "triple-double"a imza attı.
 
Kings'te Hassan Whiteside 26 sayı, 16 ribaunt, Cory Joseph ise 22 sayı, 5 asist üretti.
 
- Cedi'nin "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi
 
Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 mağlup oldu.
 
Son günlerin formda ismi Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşırken, Andrew Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt, Kelly Oubre ise 14 sayı, 3 ribauntla oynadı.
 
Üst üste 8. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Darius Garland 16 sayı, 2 ribaunt üretti.
 
- Sonuçlar
 
Washington Wizards-Houston Rockets: 131-119
 
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 112-120
 
New York Knicks-Atlanta Hawks: 123-112
 
Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 134-123
 
Los Angeles Clippers-Miami Heat: 125-118
 
Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 125-136
 
Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 129-98

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: nba cedi osman
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İlk maçında manşet olan Ozan Kabak'a Alan Shearer'den destek! İlk maçında manşet olan Ozan Kabak'a Alan Shearer'den destek!
Süper Lig'in şampiyonunu da düşen takımlarını da ilan ettiler! Averajla...Süper Lig'in şampiyonunu da düşen takımlarını da ilan ettiler! Averajla... Gedson Fernandes geldi işler değişti! Galatasaray'da sistem değişikliğiGedson Fernandes geldi işler değişti! Galatasaray'da sistem değişikliği Ferro Ocakta bitmedi ama Haziran'a tamam! Galatasaray imzayı attırıyor...Ferro Ocakta bitmedi ama Haziran'a tamam! Galatasaray imzayı attırıyor...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.