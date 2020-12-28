Cedi Osman Furkan Korkmaz'ı üzdü

NBA'de Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 118-94 yendi.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 10:53
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NBA'de Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 118-94 mağlup etti.
 
Üçte üç yapan Cavaliers'ta Andre Drummond 24, Collin Sexton 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.
 
İlk mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tobias Harris 16, Ben Simmons 15 sayı buldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 40 saniye sahada kaldığı müsabakada 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.
 
Sonuçlar
 
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 73-124
 
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-104
 
Washington Wizards-Orlando Magic: 113-120
 
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-95
 
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 118-94
 
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 130-110
 
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 128-129
 
Indiana Pacers-Boston Celtics: 108-107
 
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 100-116
 
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 127-91
 

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Etiketler: nba cedi osman furkan korkmaz
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