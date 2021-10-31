Cedi Osman gümbür gümbür! 20 sayı, 3 ribaunt

Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

31 Ekim 2021 Pazar - 11:02
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.
 
NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. 
 
Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı. 
 
Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı. 
 
Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti. 
 
Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı. 
 
Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi. 
 
Cleveland Cedi Osman alev aldı Mağlubiyete engel olamadı
 
Sonuçlar 
 
Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115 
 
Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110 
 
New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117 
 
Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94 
 
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122 
 
Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107 
 
Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103 
 
San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93 
 
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103
 
Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91 
 
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101

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Etiketler: cedi osman nba
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