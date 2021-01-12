Cedi Osman'ın 14 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu yetmedi

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans gösterdiği maçta Memphis Grizzlies'e 101-91 yenildi.

12 Ocak 2021 Salı - 11:13
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 121-99 yendi.
 
Bucks'ı galibiyete 22 sayı kaydeden Giannis Antetokounmpo ile 20'şer sayı üreten Khris Middleton ve Bobby Portis taşıdı.
 
Magic'te 28 sayı ve 13 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
 
- Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a yetmedi
 
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans gösterdiği maçta Memphis Grizzlies'e 101-91 yenildi.
 
Grizzlies'te Dillon Brooks 21, Brandon Clarke 15, Tyus Jones ise 13 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
 
Cavaliers'ta 19 sayı, 14 ribaunt üreten Andre Drummond ve 14 sayı, 6 asistle oynayan Damyean Dotson mağlubiyeti engelleyemedi.
 
- Sonuçlar
 
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 99-121
 
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 91-101
 
Washington Wizards-Phoenix Suns: 128-107
 
Charlotte Hornets-New York Knicks: 109-88
 
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 112-94
 
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 112-111
 
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 127-122
 

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Etiketler: cedi osman Cleveland Cavaliers
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