Çekya 1 - 2 Danimarka (EURO 2020 çeyrek final maç özeti)

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:04
EURO 2020 çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka
karşı karşıya geldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan mücadelede Danimarka, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti ve sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Danimarka'ya yarı final biletini getiren golleri 6. dakikada Delaney ve 42. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Çekya'nın tek sayısı, 49. dakikada golcü isim Schick'ten geldi.
1992 yılında Avrupa
şampiyonu olan Danimarka, 29 yıl sonra ilk kez bir turnuvada çeyrek finalin ötesine geçmeyi başardı.
Adını yarı finale yazdıran Danimarka'nın rakibi, Ukrayna
-İngiltere maçının galibi olacak.