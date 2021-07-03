Çekya - Danimarka maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 9:37
D Grubu'na İskoçya galibiyetiyle başlayıp Hırvatistan
'dan da 1 puan çalarak 4 puan toplayan Çekya, "Son 16" turunda Hollanda
'nın 10 kişi kalmasını çok iyi değerlendirip 2-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmıştı. TD Jaroslav Silhavy'nin elini Jan Boril'in geri dönüşü de güçlendirecek. Sol bekte geçen maç, esas yeri sağ bek olan Pavel Kaderabek. oynamak zorunda kalmıştı. Sağ tarafta Vladimir Coufal, orta alanda Tomas Soucek ve Tomas Holes görev yapacak. Hücum kanadında enerjisiyle Lukas Masopust öne çıkarken, takımın EURO 2020'de attığı 5 golün 4'ünde imzası olan Patrik
Schick en büyük kozları...
Christian Eriksen'in bir anda yere yığılmasıyla Finlandiya
maçında şoka uğrayarak turnuvaya başlayan Danimarka
, B Grubu'nun son maçında Rusya
'yı 4-1 yenerek "Son 16" vizesi almıştı. "Son 16" turunda ise Galler
'i 4-0'la geçtiler ve 4 gollü galibiyetlerde Eriksen'in yokluğunda taktiği değiştirip başarılı olmalarıyla dikkat çektiler. Eriksen olsaydı muhtemelen 4-2-3-1 devam ederdi, olmayınca takım 3-4-3'e evirildi ve performansıyla Mikkel Damsgaard ön plana çıktı. Savunma merkezinde de Andreas Christensen ile Simon Kjaer'in yanına Jannik Vestergaard eklendi. Çekya'nın orta alandaki "Soucek & Holes" ikilisine karşılık ise Pierre-Emile Hojbjerg ile Thomas Delaney mücadele verecek.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Çekya'nın son 8 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.
- Danimarka'nın son 12 maçının 11'inde en az 2 gol izledik.
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