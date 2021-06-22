Çekya - İngiltere maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da!

Turnuvaya Patrik Schick'in golleriyle 2-0 kazanılan İskoçya maçıyla başlayan Çekya, sonrasında Hırvatistan 'la 1-1 berabere kaldı ve 2 maç sonunda 4 puan topladı. Önceki maçlara kıyasla ilk 11'de bir değişiklik olması beklenmiyor. Yine sağ bekte Vladimir Coufal olacak, kalede Tomas Vaclik izleyeceğiz. Yine Tomas Soucek ve Tomas Holes, Vladimir Darida'nın kreatif yönünü öne çıkarması için orta alanda ağır yükün altına girecek. Kanatlarda Lukas Masopust ve Jakub Jankto, en ileride Patrik Schick olacak.



İngiltere cephesinde ise ufak bir koronavirüs krizi yaşanıyor. İskoçya'da Billy Gilmour'un Kovid-19 testi pozitif çıkınca, 14 Haziran günü oynanan maç sonrasında Gilmour ile maç sonrası sarmaş dolaş olan Mason Mount ve Ben Chilwell karantinaya alındı. Ekipte pozitif test sonucu veren herhangi bir oyuncu yok ancak İngiliz Ulusal İngiltere cephesinde ise ufak bir koronavirüs krizi yaşanıyor. İskoçya'da Billy Gilmour'un Kovid-19 testi pozitif çıkınca, 14 Haziran günü oynanan maç sonrasında Gilmour ile maç sonrası sarmaş dolaş olan Mason Mount ve Ben Chilwell karantinaya alındı. Ekipte pozitif test sonucu veren herhangi bir oyuncu yok ancak İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü, sıkı önlem alınmasını önerdi. TD Gareth Southgate de iki ismin Çekya maçında sahada olmayacağını açıkladı. Chilwell zaten hiç tercih edilmemişti, hücum merkezindeki Mount yerine Jack Grealish izleyeceğiz. Çekya'nın "Soucek & Holes" ikilisinin karşısında orta alanda Kalvin Phillips ve Declan Rice boy gösterecek. İlk 2 maçın hayal kırıklığı kaptan Harry Kane, bir kez daha en ileride gol arayan isim olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çekya'nın son 6 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

İngiltere son 8 maçının 7'sinde gol yemedi. (8 maç - 16 gol)

- İki takım EURO 2020 elemelerinde de karşı karşıya geldi ve 2 maçta da "2.5 gol barajı" aşıldı.

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