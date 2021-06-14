Çekya, 'Schick' gollerle İskoçya'yı devirdi

Patrick Schick'in 2 gol attığı maçta Çekya, İskoçya'yı 2-0 yendi ve EURO 2020 D Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 17:57
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EURO 2020 D Grubu ilk maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.
 
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri, 42. ve 52. dakikalarda Patrick Schick kaydetti. Schick, kaleciyi önde yakaladıktan 2. golü orta sahadan yaptığı vuruşla yaparken, şu ana kadar turnuvanın da en güzel golünü kaydetmiş oldu. Golcü oyuncu, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan golü İskoçya filelerine gönderdi (45.5 metre).
 
Grubun 2. haftasında Çekya Hırvatistan ile karşı karşıya gelecekken, İskoçya ile İngiltere ile kozlarını paylaşacak.

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Etiketler: Schick iskoçya çekya
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