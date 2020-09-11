Celil Yüksel Adanaspor'da

11 Eylül 2020 Cuma - 16:12
Galatasaray'ın genç oyuncusu Celil Yüksel bonservisiyle TFF 1. Lig ekibi Adanaspor
'a transfer oldu. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.
Celil'i Süper Lig'den isteyen takımlar olmasına rağmen oyuncu oynayacağı için Adanaspor'a gitti. Adanaspor yetiştirme bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu performansı ile dikkat çekmişti.
22 yaşındaki orta saha geçen sezon 10 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.
Transfere ilişkin KAP bildiriminde bulunan Galatasaray
, 900.000 TL bonservis bedeli alındığını açıkladı.