Celta Vigo'dan Emre Mor'a şok!

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da kiralık forma giyen Emre Mor'u İspanyol ekibi Celta Vigo sezon öncesi hazırlıklarına davet etmedi.

11 Ağustos 2020 Salı - 9:12
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Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısına da Olympiakos'da geçirdi.
Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon Euro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin Euro'ya kadar düştü.
 
Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.
 
Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.
 
 
 

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