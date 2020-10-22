Celtic - Milan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İskoçya'nın önemli kulüplerinden Celtic, Hakan Çalhanoğlu'nu İtalya'da bırakıp Glasgow'a gelen Milan ile kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, kaybeden tüm iddaa kuponlarınıza %3'e varan iade sadece Misli.com'da!

22 Ekim 2020 Perşembe - 10:35
İLGİLİ HABERLER
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Villareal - Sivasspor Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Bayern - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da RB Leipzig - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Celtic, kendini Avrupa Ligi gruplarında buldu. İskoçya Premiership'te de yeniden zafere ulaşıp şampiyonluk serisini 10'a çıkartarak rekor kırma planları da vardı ancak geçtiğimiz hafta sonu Rangers'a kaybedince, o hedefte de biraz şaşma oldu. Koronavirüs karantina süreci sona eren Ryan Christie yeniden kadroda olacak. Odsonne Edouard için biraz daha bekleyeceğiz. Stoper Christopher Jullien ve sağ açık James Forrest sakat. TD Neil Lennon; "Rangers yenilgisi sonrası kendimize gelmek için Milan maçı iyi bir fırsat. Bu takımın neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve yeniden yükselişe geçeceğiz..." açıklamasında bulundu.
 
Serie A'ya fırtına gibi bir başlangıç yapan, son olarak da derbi maçta Inter'i deviren Milan'da Ante Rebic ve Mateo Musacchio sonrası milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da sakatlar kervanına katıldı. Koronavirüs karantinasındaki Leo Duarte de İskoçya'ya getirilmedi. TD Stefano Pioli önceki maçlarda çok/hiç şans vermediği Jens Petter Hauge ve Diogo Dalot'nun Celtic karşısında ilk 11'de olma ihtimallerinden bahsederken; "Hakan önemli bir parçamızdı, onun yokluğunda da arkadaşları yerini kapatıp bize yeni bir oyun formatı sunacaktır..." dedi. Bu formatın kritik parçasının Brahim Diaz olması, hücumun en ilerisinde ise Zlatan Ibrahimovic'in dinlendirilmesi durumunda Lorenzo Colombo'nun oynaması bekleniyor.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Milan bu sezon oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazandı. (1 beraberlik)
- Celtic'in son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.
- İki takım en son 2013/14 Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda karşı karşıya gelmişlerdi ve Milan, her iki maçı da gol yemeden kazanmıştı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Milan Kazanır" oldu! %38'lik kesim İtalyan devinin İskoçya deplasmanından 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Celtic Milan misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ta kanat sıkıntısı! Yalnızca Gökhan Töre kaldı Beşiktaş'ta kanat sıkıntısı! Yalnızca Gökhan Töre kaldı
Galatasaray'da ipler koptu! Fatih Terim ve... Galatasaray'da ipler koptu! Fatih Terim ve... Ünlü sunucu açıkladı! Efsanenin kızı corona virüse yakalandı!Ünlü sunucu açıkladı! Efsanenin kızı corona virüse yakalandı! Galatasaray'da Mustafa Cengiz depremi! Falcao ve Terim sözleri sonrası...Galatasaray'da Mustafa Cengiz depremi! Falcao ve Terim sözleri sonrası...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.