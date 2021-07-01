Cengiz Ünder adım adım Marsilya'ya!

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık geçiren Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe - 11:24 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 11:34
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Marsilya'nın, Cengiz Ünder için Roma ile yaptığı görüşmelerde sona geldiği ve anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.
 
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Cengiz Ünder için Roma'yla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.
 
Marsilya'nın Cengiz dışında Roma'dan kaleci Pau Lopez'i de istediği ve tecrübeli eldiven için 15 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti.
 
İLK TERCİHİ AVRUPA
 
Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuş ve milli oyuncunun Roma'dan ayrılması halinde yoluna Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.
 
Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
 

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Etiketler: Cengiz Ünder Marsilya Leicester City
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