Cengiz Ünder attı Anjorin cevap verdi

Galatasaray'ın olduğu grupta mücadele eden Marsilya - Lokomotiv Moskova maçında Cengiz Ünder'in golüne Anjorin cevap verdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

16 Eylül 2021 Perşembe - 22:48
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun ilk haftasında Lokomotiv Moskova, Marsilya’yı ağırladı. RZD Arena Stadyumu’ndaki karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. 
 
Marsilya'nın golünü 59. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder kaydetti. Moskova'nın golünü 89. dakikada F. Anjorin attı.
 
Lokomotiv Moskova'da 58. dakikada Tiknizyan kırmızı kart gördü.
 
Günün öne çıkan G Grubu maçında Real Betis, sahasında Celtic'i 4-3 mağlup etti. Real Betis'in gollerini 32. dakikada Juan Miranda, 35 ve 53. dakikalarda Juanmi, 51. dakikada Borja Iglesias kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Albian Ajeti, 27. dakikada penaltıdan Josip Juranovic ve 87. dakikada Anthony Ralston'dan geldi. 
 
Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 
 
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0 
 
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1 
 
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1 
 
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1 
 
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3 
 
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1 

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1 
 
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2
 

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Etiketler: marsilya lokomotiv moskova
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