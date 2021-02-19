Cengiz Ünder bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Leicester City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyebilir.

19 Şubat 2021 Cuma - 8:26
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Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü. Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.
 
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
 
Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında ortaya atılan iddialar arasında.
 

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Etiketler: cengiz ünder fenerbahçe
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