Cengiz Ünder evet derse Fenerbahçe Roma ile masaya oturacak

Öte yandan Roma, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu fırsata çevirmek için düğmeye bastı. Cengiz Ünder ve menajeriyle temasa geçildi. Milli futbolcu "Evet" derse Roma ile masaya oturulacak. Başkan Ali Koç'un, Cengiz'in transferini bitirmek için kulübün bütün olanaklarını zorlayacağı belirtildi.