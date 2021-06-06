Cengiz Ünder evet derse Fenerbahçe Roma ile masaya oturacak

06 Haziran 2021 Pazar - 15:55
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor. Leicester City, sezon başında Roma
'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı milli futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Öte yandan Roma, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu fırsata çevirmek için düğmeye bastı. Cengiz Ünder ve menajeriyle temasa geçildi. Milli futbolcu "Evet" derse Roma ile masaya oturulacak. Başkan Ali Koç'un, Cengiz'in transferini bitirmek için kulübün bütün olanaklarını zorlayacağı belirtildi.