Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye derken Marsilya'ya...

Roma'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için Marsilya devreye girdi.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 15:27
İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım - Ali Koç paylaşımı dikkat çekti! Mustafa Reşit Akçay'dan sevindiren haber Beğendiği paylaşım olay oldu! Ç.Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran oldu Szalai'nin gerçek fiyatını açıkladı

Fransa Ligi takımlarından Marsilya, İtalyan ekibi Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşürken, Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı.
 
Marsilya, Pau Lopez'in transferi için 1-2 milyon euro arasında kiralam bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla büyük oranda anlaşma sağladı.
 
İtalyan basını, Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma ile görüşeceğini duyurdu.
 
Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan ancak istediği şansı bulamayan 23 yaşındaki milli futbolcumuzun geleceği önümüzdeki haftalarda belli olacak. (Sporx)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: cengiz ünder marsilya
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
2 milyon euro'ya alındı 6 ayda 20 milyon euro oldu! Fenerbahçe'ye servet... 2 milyon euro'ya alındı 6 ayda 20 milyon euro oldu! Fenerbahçe'ye servet...
Caner Erkin resmen açıkladı! 'Galatasaray'da oynarken bile...'Caner Erkin resmen açıkladı! 'Galatasaray'da oynarken bile...' Geçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşıGeçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı Aziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladıAziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.