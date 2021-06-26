Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye derken Marsilya'ya...

Fransa Ligi takımlarından Marsilya , İtalyan ekibi Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşürken, Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı.

Marsilya, Pau Lopez'in transferi için 1-2 milyon euro arasında kiralam bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

İtalyan basını, Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma ile görüşeceğini duyurdu.