Cengiz Ünder Fransa'yı sallıyor! 4 maçta 3 gol

Milli yıldız Cengiz Ünder, dün akşam Marsilya - St. Etienne karşılaşmasında attığı golle yine ayakta alkışlandı.

29 Ağustos 2021 Pazar - 7:39
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti.
 
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.
 
Marsilya ekibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guendouzi, 51. dakikada Gerson ve 68. dakikada Cengiz Ünder attı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Kolodziejczak kaydetti.  90 dakika sahada kalan milli futbolcu, bu sezon dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

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Etiketler: cengiz ünder marsilya
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