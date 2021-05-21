Cengiz Ünder hakkında flaş açıklama! 'Morali çok bozuk'

21 Mayıs 2021 Cuma - 13:19
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş açıklama yaptı.
Güneş'in açıklamaları şöyle;
Hemen hemen bütün oyun
cularımızı oynatabileceğimiz hazırlık maçları düşünüyoruz. En geç 1 Haziran'da 26 kişilik kadromuzu açıklayacağız. Pazartesi günü Avrupa
'da oynayan tüm oyuncularımızı kampa bekliyoruz. Normalde 31 Mayıs'ta da gönderebilirler.
Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen WBA bırakmak istemediği için gelemedi. Hukuki hakları var.
Gelecek hafta takım tamamlanınca taktik idmanlar başlayacak. İki de hazırlık maçı yapacağız. Oyuncuların mümkünse tamamını oynatabileceğimiz maçlar olacak. 2 Haziran'da da buradan Almanya
'ya gideceğiz. Orada 8-9 gün kaldıktan sona Roma
'ya gidip ilk maçımıza çıkacağız. Sonra da Galler
ve İsviçre ile oynayıp gruptaki durumumuzu göreceğiz.
İrfan Can Kahveci, hem tedavi oluyor hem de çalışmasını yapıyor. 3-5 gün içerisinde, normal idmanlara başlayacak. Cengiz Ünder'in fiziksel bir sorunu yok. Oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu var. Yetenekli, heyecanlı ve hırslı bir oyuncu.
Hazırlık maçı için Arnavutluk
ile görüştük ama Galler ile anlaştılar. Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık. Hocaları Roberto Martinez de çok istedi. Hükümetleri izin vermedi. Olmayınca Moldova ve Kuzey İrlanda
'yı aldık. andemi hazırlık maçlarımızı da etkiledi. Belçika olmadı, Kuzey İrlanda vardı Almanya ile o da olmadı. Kuzey İrlanda gelmek istemedi. Arnavutluk ile konuştuk, son anda Galler ile anlaştılar ayın 31'i için. Biz de Gine ile hazırlık maçı yapacağız.
Norveç ve Hollanda
maçları bizim için önemli bir ölçü. Kapanan takımlara karşı oyun sıkıntımız var. Hazırlık maçları bu yönden avantaj olacak.
Daha önce bizle olup, takımlarında az oynayan oyuncular var Mahmut ve Dorukhan gibi. Onların durumuna bakacağız. Cengiz takımında oynamadı, Abd
ülkadir sakatlıktan yeni çıktı. Halil Dervişoğlu, Kerem gibi oyuncuları da göreceğiz.
Halil Dervişoğlu uzun vadede beklentilerimiz olan bir oyuncu. Yetenekli ama eksikleri var. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde.
EURO 2020'deki rakiplere karşı oyunun iki yönünü de iyi oynamamız gerekiyor. Dorukhan performansını yakalarsa, hem orta sahada alternatif olabilir hem de sol bekte kesici olabilir. Çünkü orada sadece Umut ile Rıdvan var. Mevkisine göre oyuncuları kadromuza alacağız. 2-3 bölgede oynayabilen oyuncuları tercih edeceğiz.
Santrforda Burak Yılmaz
'ın yanı sıra kullanabileceğimiz potansiyelli oyuncularımız da var. Burak Yılmaz'dan sonra Kenan Karaman
mı, Serdar Dursun
mu derseniz Kenan Karaman'ı tercih ediyoruz. Serdar Dursun'un başarısını önemsiyorum tebrik ediyorum. Kenan'ı aldığımız için Serdar'ı tercih etmedik. Direkt başlasaydım eğer Adem Büyük ve Muhammet Demir
'i alırdım ama kenarda bekleyecekleri için Halil'i tercih ettim. Serdar da takıma girebilir. İleride değerlendirir, bakarız.
Duyuyoruz; Trabzonspor
, Uğurcan'ı Avrupa'ya gönderecek herhalde. Ondan sonra patır patır kaleciler gider diye düşünüyorum. Her oyuncu kendi başarısını göstermiyor. Onlar da sonra gelecek olanların da önünü açıyor. 'İyisiniz ama daha Avrupa'ya gideniniz yok' dedim kalecilerimize. Altay
Bayındır, geçen seneye göre çok daha iyi bir kaleci. Hata oranı düştü, tecrübe kazandı. Mert, Altay ve Uğurcan’ın olduğunu düşünüyorum. Uluslararası alanda iyi oynayacak kaleciler olsunlar. Mert'in toparladığını düşünüyorum, son 2 maçta da oynadı. Moral olarak da iyi durumda. Ben ilk geldiğimde Serkan ve Sinan vardı. Mert'i o dönem ben oynattım, şampiyonaya gitmemizde büyük katkısı oldu. Şimdi de Uğurcan ve Altay iyi durumda.
Takım oyununu iyi oynamamız gerekiyor. 3 maç oynayacağız ve rakiplerimiz güçlü. Biz onlarla yarışabilir ve onları geçebiliriz. İtalya
ayrı bir konumda. İtalya bir kademe daha yukarıda. Başarılı olmak istiyoruz. Alacağımız iyi sonuç bize avantaj sağlar. Galler sürpriz yapabilir. Fizik gücünü iyi kullanıyor. İsviçre’nin teknik özelliği iyi ve hücumu da iyi yapıyor. İtalya her ikisini de yapıyor. Bizim için 3 maç da zor. En zor maç ilk maç. Hedefimize ulaşmak istiyoruz.
Burak Yılmaz’ın hikayesini iyi yazmak lazım. Şu anda başarılı. Bütün Türkiye onları takip ediyor umarım Lille şampiyon olur. Burak da Yusuf da Zeki de bu mutluluğu hak etti. Çok sayıda Burak Yılmaz çıksın istiyorum. Sonraki oyuncuların da hikayesi iyi yazılmalı. Önemli olan sahada ne yaptığınız. Doğru plan, doğru çalışmalarla, ortak akılla yola çıkacağız. Burak'a bunları her zaman söyledim. Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek oyuncuya bugün haksızlık yaptığımızı düşünüyorum.
Bir oyuncu kadroya alınmadığında sitem yapacağına işini daha iyi yapsın. Ben oyuncuyu kadroya sevdiğim için almıyorum, işini iyi yaptığı için alıyorum.
Sergen Yalçın'ı başarılı buluyorum. Emre Belözoğlu'nun da iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Emre Belözoğlu, hırsıyla azmiyle ne iş yaparsa yapsın başarılı olur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başladı. Kendisi de büyük marka. İnşallah başarılı olur.
Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Büyük takımların başındaysanız zaten şampiyonluğa oynamak zorundasınız. Kulübün durumu bu. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum. Son iki haftaya bakınca Galatasaray
veya Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi.
Aynı ligdeki takımların Şampiyonlar Ligi finalini oynaması, bana çok renkli gelmiyor. Şampiyonlar Ligi finali, 2023'te Türkiye'de olacak. İnşallah, o zaman güzel bir final izleriz.
2002'de Dünya Kupası için Uzak Doğu'ya gitmiştik ama şimdi 2022'de Yakın Doğu'ya gidiyoruz. Doğu'dan geldik, güneş de doğudan gelir.