Cengiz Ünder hakkında flaş açıklama! 'Morali çok bozuk'

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş açıklama yaptı.

Güneş'in açıklamaları şöyle;

Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen WBA bırakmak istemediği için gelemedi. Hukuki hakları var.

İrfan Can Kahveci, hem tedavi oluyor hem de çalışmasını yapıyor. 3-5 gün içerisinde, normal idmanlara başlayacak. Cengiz Ünder'in fiziksel bir sorunu yok. Oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu var. Yetenekli, heyecanlı ve hırslı bir oyuncu.

Halil Dervişoğlu uzun vadede beklentilerimiz olan bir oyuncu. Yetenekli ama eksikleri var. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde.

EURO 2020'deki rakiplere karşı oyunun iki yönünü de iyi oynamamız gerekiyor. Dorukhan performansını yakalarsa, hem orta sahada alternatif olabilir hem de sol bekte kesici olabilir. Çünkü orada sadece Umut ile Rıdvan var. Mevkisine göre oyuncuları kadromuza alacağız. 2-3 bölgede oynayabilen oyuncuları tercih edeceğiz.

Takım oyununu iyi oynamamız gerekiyor. 3 maç oynayacağız ve rakiplerimiz güçlü. Biz onlarla yarışabilir ve onları geçebiliriz. İtalya ayrı bir konumda. İtalya bir kademe daha yukarıda. Başarılı olmak istiyoruz. Alacağımız iyi sonuç bize avantaj sağlar. Galler sürpriz yapabilir. Fizik gücünü iyi kullanıyor. İsviçre’nin teknik özelliği iyi ve hücumu da iyi yapıyor. İtalya her ikisini de yapıyor. Bizim için 3 maç da zor. En zor maç ilk maç. Hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Burak Yılmaz’ın hikayesini iyi yazmak lazım. Şu anda başarılı. Bütün Türkiye onları takip ediyor umarım Lille şampiyon olur. Burak da Yusuf da Zeki de bu mutluluğu hak etti. Çok sayıda Burak Yılmaz çıksın istiyorum. Sonraki oyuncuların da hikayesi iyi yazılmalı. Önemli olan sahada ne yaptığınız. Doğru plan, doğru çalışmalarla, ortak akılla yola çıkacağız. Burak'a bunları her zaman söyledim. Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek oyuncuya bugün haksızlık yaptığımızı düşünüyorum.

Bir oyuncu kadroya alınmadığında sitem yapacağına işini daha iyi yapsın. Ben oyuncuyu kadroya sevdiğim için almıyorum, işini iyi yaptığı için alıyorum.

Sergen Yalçın'ı başarılı buluyorum. Emre Belözoğlu'nun da iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Emre Belözoğlu, hırsıyla azmiyle ne iş yaparsa yapsın başarılı olur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başladı. Kendisi de büyük marka. İnşallah başarılı olur.

Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Büyük takımların başındaysanız zaten şampiyonluğa oynamak zorundasınız. Kulübün durumu bu. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum. Son iki haftaya bakınca Galatasaray veya Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi.

Aynı ligdeki takımların Şampiyonlar Ligi finalini oynaması, bana çok renkli gelmiyor. Şampiyonlar Ligi finali, 2023'te Türkiye'de olacak. İnşallah, o zaman güzel bir final izleriz.





2002'de Dünya Kupası için Uzak Doğu'ya gitmiştik ama şimdi 2022'de Yakın Doğu'ya gidiyoruz. Doğu'dan geldik, güneş de doğudan gelir.