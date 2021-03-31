Cengiz Ünder için karar verildi! Fenerbahçe devrede...

Leicester City'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester City, 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.

Haberde; Roma 'nın Cengiz Ünder için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulandı.

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi.