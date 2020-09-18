Cengiz Ünder İngiltere'de!

Cengiz Ünder, İngiltere macerasına resmen başladı. İtalyan devi Roma 'daki başarılı performansının ardından Ada'nın yolunu tutan genç yıldız, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City için sağlık kontrolünden geçti. Roma ile Leicester arasında yapılan anlaşma gereği 3 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma bedeli ile Premier Lig 'e adım atan Cengiz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen Leicester City futbolcusu olacak.

Leicester City ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalaması beklenen Cengiz'in yıllık 3.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor. Transferin resmileşmesinin ardından Cengiz Ünder, Leicester City kadrosundaki ikinci Türk futbolcu olacak. Cengiz'in hafta sonunda Premier Lig'de oynanacak Leicester City - Burnley maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.