Cengiz Ünder Marsilya'da! 10 milyon euro'ya...

Avrupa futbolunda transfer heyecanı başlarken, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Roma ’da olan ve geçen sezonu Leicester City’de kiralık geçiren Cengiz’in Marsilya ’ya transfer olması bekleniyor. Fransa ve İtalya basınında yer alan son dakika haberlerinde, 24 yaşındaki futbolcunun Marsilya’ya 10 milyon euroya gideceği aktarıldı.



4 YILLIK ANLAŞMA



Ligue 1 ekibinin direkt olarak yıldız ismi bonservisiyle kadroya katacağı vurgulandı. Cengiz Ünder’in Marsilya ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Ayrıca Roma’nın gelecek dönemde eğer bir satış olursa satıştan pay alacağı da belirtildi. Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun Cengiz Ünder’i gelecek sezonun planlamasında görmediği ve bu nedenle satışına onay verdiği dile getirildi.



19 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

