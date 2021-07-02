Cengiz Ünder Marsilya'da! 10 milyon euro'ya...

Marsilya Cengiz Ünder için Roma'yla anlaşmaya vardı. Fransız kulübü bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

02 Temmuz 2021 Cuma - 10:24
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Avrupa futbolunda transfer heyecanı başlarken, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Roma’da olan ve geçen sezonu Leicester City’de kiralık geçiren Cengiz’in Marsilya’ya transfer olması bekleniyor. Fransa ve İtalya basınında yer alan son dakika haberlerinde, 24 yaşındaki futbolcunun Marsilya’ya 10 milyon euroya gideceği aktarıldı.

4 YILLIK ANLAŞMA
 
Ligue 1 ekibinin direkt olarak yıldız ismi bonservisiyle kadroya katacağı vurgulandı. Cengiz Ünder’in Marsilya ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Ayrıca Roma’nın gelecek dönemde eğer bir satış olursa satıştan pay alacağı da belirtildi. Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun Cengiz Ünder’i gelecek sezonun planlamasında görmediği ve bu nedenle satışına onay verdiği dile getirildi.

19 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST
 
2017’de Başakşehir’den Roma’ya 14 milyon euroya transfer olan Cengiz, geçen sezon da İngiliz ekibi Leicester City’ye 3 milyon euroya kiralanmıştı. Milli futbolcumuz, geçen sezon Leicester City’de 19 resmi maça çıkmış, 2 gol 3 asistle oynamıştı.

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Etiketler: cengiz ünder marsilya
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