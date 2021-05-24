Cengiz Ünder Premier Lig devine gidiyor! Arsenal bombası

Kiralık olarak gittiği Leicester City'de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Cengiz Ünder bu sefer Arsenal yolunda...

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:53
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Medipol Başakşehir'den rekor bedelle Roma'ya transfer olan ve ilk iki yılında performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder flaş bir kararla geride bıraktığımız sezonun başında İtalyan ekibinden Leicester City'ye kiralanmıştı.
 
Leicester City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Roma'ya geri dönecek. İtalyan ekibi Cengiz Ünder'i yeniden başka bir takıma kiralamak veya bonservisiyle göndermek istiyor.
 
Cengiz Ünder'e Premier Lig'den talip çıktı. Mirror'da yer alan habere göre Arsenal, Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlere başladı. Haberde Cengiz Ünder'in Leicester City'de pek fazla forma şansı bulamasa da Arsenal'in öncelikli transfer listesinde olduğu vurgulandı. Leicester City'nin 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder için Arsenal'in Borussia Dortmund ve Milan ile transfer yarışına girebileceği aktarıldı.
 
Cengiz Ünder kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de 19 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 3 asist yaptı. Roma'da 3 sezon forma giyen Cengiz Ünder 88 karşılaşmada 17 gol atıp 11 asist yaptı. (Skorer)

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Etiketler: CENGİZ ÜNDER ARSENAL
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