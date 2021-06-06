Cenk Tosun Ancelotti - Fenerbahçe görüşmesini anlattı

"İmza attığım gün, 'Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim' dedim. Bunu hepimiz yaptık, sezon başında kimse bize inanmıyordu.

"Rosier çok çılgındı. Kardeşimizin enerji fazlalığı var. Her maçta oynuyordu. Mesela biz idmanlarda yorgunluktan ölüyoruz. Rosier'e bakıyoruz. Topu alıp dan, dun her yere vuruyordu."

"Erzurum'da çok kötü bir zeminde oynadık. Isıtmaları vardı, açmadılar. Islatın dedik, yok dediler. İki takımın da istemesi gerekiyordu. Sakatlığımda zeminin kötülüğünün etkisinin olduğunu düşünüyorum."

"Ancelotti ile ilişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana... Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. 'İyi ki de olmadı, Juventus 'a geçtim' demişti bana."

"Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Tedavi süreci iyi gidiyor. Pazartesi günü 8 hafta olacak. Fizyoterapist ve salon çalışmalarıyla iyi gidiyor. En yakın zamanda sahalara geri döneceğim inşallah."