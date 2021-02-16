Cenk Tosun attı hem Beşiktaş mutlu oldu hem Everton

Dün Gençlerbirliği maçında 2 gol atan Cenk Tosun iki kulübü de sevindirdi.

16 Şubat 2021 Salı - 10:53
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Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun’un ligde iki golle iyi bir başlangıç yapması, Kartal’ın yanı sıra bonservisini elinde bulunduran kulübü Everton’da da sevinçle karşılandı. İngiliz ekibi oyuncuyu kiralama bedeli olmadan siyah-beyazlı ekibe bedelsiz olarak vermişti.   
 
Everton planlarını sezon sonuna göre şekillendirdi. Tecrübeli golcünün Beşiktaş’ta sergileyeceği iyi performansla sezon bittikten sonra Cenk’i bonservisiyle elden çıkarmanın planlarını yapan İngiliz ekibinin hedefine ulaşabilmesi için öncelikle futbolcunun bu süreci iyi bir şekilde geçirmesi gerekiyor.    
 
Cenk Tosun’u Beşiktaş’a bedava kiralayıp, asıl yatırımı sezon sonuna yapan Everton, bu performansın yaz aylarında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası’na da yansımasını umuyor. Zamanında 22.5 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği milli futbolcunun dev turnuvada da vitrine çıkmasıyla, sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığı bir dönemde taliplisinin çıkacağı hesaplanıyor.  

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Etiketler: cenk tosun beşiktaş everton
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