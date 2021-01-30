Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!

Beşiktaş, Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu, siyah-beyazlılara geri döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Cenk'in paylaşımında "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız Beşiktaş ?" ifadeleri yer aldı.

Cenk Tosun'un kısa süre içerisinde özel uçakla İstanbul 'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

Everton menajeri Carlo Ancelotti daha önce transferle ilgili ''Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası.'' sözlerini kullanmıştı.