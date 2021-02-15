Cenk Tosun çok iddialı: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim

Gençlerbirliği maçında 2 gol atarak Beşiktaş'ta kaldığı yerden devam eden Cenk Tosun 'Takımı şampiyon yapmaya geldim' dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi - 19:09
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Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 gol birden atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.
 
"Beşiktaş'a asla veda etmedim. Yuvaya döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim."
 
"Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı."
 
"Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin."
 
ATİBA: CENK HER ZAMAN ÜST SEVİYEDE OYNAMIŞTIR

"Cenk her zaman üst seviyede oynamıştır. Bugün bize de katkısı oldu. Aslında hepimizin katkısı çok oluyor. Eline gelen fırsatları kaçırmayan bir forvet. Maç maç bakıyoruz."
 
"BAY geçeceğimiz haftada, bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Kazanma alışkanlığını sürdürmeye devam ediyoruz. Bu şampiyonluk yarışında kalmak için çok önemli."

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Etiketler: cenk tosun atiba beşiktaş
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