Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması

"Sahaya çıktık artık her şey iyi gidiyor, çok mutluyum. Bu sezon kamp dönemi geçirmemiş gibi hissettim ben. İdmanlar da iyi geçiyor. Takımda benim dışımda sakatlık yok. Haftasonuna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Everton 'da forma rekabeti çok yüksek. O yüzden Crystal Palace'a gittim. İyi de başlamıştım ama daha sonra talihsiz bir sakatlık geçirdim. 6 ay geçti şu an gayet iyi hissediyorum kendimi. 1-1.5 aydır çalışmalar yapıyoruz, fizik anlamında da güzel idmanlar yapıyorum. Dizim gayet iyi durumda. 4-6 hafta içinde takım idmanına katılmak istiyorum. Fiziksel ve zihinsel anlamda yüzde 100 hazır olunca idmana çıkmak istiyorum.

Kariyerimde en uzun sakatlığı yaşadım. 1-1.5 ay daha sürecek. Everton her zaman Avrupa 'ya gitmeye çalışan bir camia. Her sene büyük transferler yapıyoruz. Taraftarın da bizim de beklentilerimiz büyük. Ancelotti geldikten sonra 2-3 hafta çalıştık. O zaman birbirimizi tanıyamamıştık. Benim Crystal Palace'a gitmemi istemedi ama önümü kesmeyeceğimi de söyledi. Her zaman iletişim halindeyiz, sürekli durumumu soruyor. İyileştikten sonra inşallah ben de forma savaşı vereceğim. Sonrasını Allah bilir.