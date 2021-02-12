Cenk Tosun'dan maç sonu flaş sözler! 'Para konuşmaya gerek yok'

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları;

Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. 120 dakika maçın hakimiydik. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık, 90 dakikada turu getirebilirdik. Pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımda galibiyetle döndüğümüz için mutluyum