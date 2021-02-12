Cenk Tosun'dan maç sonu flaş sözler! 'Para konuşmaya gerek yok'

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

12 Şubat 2021 Cuma - 1:18
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarda mağlup eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Cenk Tosun'un açıklamaları;
 
Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. 120 dakika maçın hakimiydik. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık, 90 dakikada turu getirebilirdik. Pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımda galibiyetle döndüğümüz için mutluyum
 
KONU BEŞİKTAŞ OLURSA...
 
Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim
 
SERGEN YALÇIN İLE İKİNCİ DÖNEMİM
 
Sergen Yalçın ile ikinci dönemim. Gaziantep'te hoca ile çalışmıştım. Sergen Hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi.

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