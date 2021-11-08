Chelsea'den Ersin Destanoğlu için 12 milyon euro

Beşiktaş, saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli saatler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

12 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

Fransız futbol adamının siyah beyazlı teknik adamdan genç eldiven Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak bilgiler aldığı ifade edildi.

Kalesinde Edouard Mendy gibi 1. sınıf bir isim olan Chelsea'nin buna rağmen 2. kaleci olarak, 80 milyon euro'ya aldığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan Kepa Arrizabalaga ve Marcus Bettinelli'nin performansını yeterli görmediği aktarıldı.