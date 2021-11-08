Chelsea'den Ersin Destanoğlu için 12 milyon euro

İngiliz devi Chelsea Ersin Destanoğlu için girişimlere başladı.

08 Kasım 2021 Pazartesi - 14:38
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Beşiktaş, saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli saatler yaşanıyor.
 
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
 
12 MİLYON EURO ÖNERECEKLER
 
Fransız futbol adamının siyah beyazlı teknik adamdan genç eldiven Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak bilgiler aldığı ifade edildi.
 
Kalesinde Edouard Mendy gibi 1. sınıf bir isim olan Chelsea'nin buna rağmen 2. kaleci olarak, 80 milyon euro'ya aldığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan Kepa Arrizabalaga ve Marcus Bettinelli'nin performansını yeterli görmediği aktarıldı.
 
Yaş grubunun en pahalı kalecisi olan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu için temaslarını sıklaştıran Chelsea'nin yaklaşık olarak 12 milyon euro'yu bulan bir teklifle Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. (Takvim)

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Etiketler: ersin destanoğlu beşiktaş chelsa
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