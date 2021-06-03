Chelsea'den Romelu Lukaku için 100 milyon Euro!

Inter'de yaprak dökümü devam ediyor. Yıllar sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de ilk olarak teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.



Conte'nin ayrılığı futbolcularda büyük hayal kırıklığı yarattı. Romelu Lukaku da Conte'nin ayrılığının ardından büyük şok yaşadı ve bu yaz takımdan ayrılmak istiyor. Todofichajes'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Romelu Lukaku için girişimlere başlayacak. Chelsea'nin Inter'e Lukaku için 100 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.



Haberde Chelsea'nin ilk hedefinin Haaland olduğu aktarılırken Norveçli golcünün Chelsea'ye sıcak bakmadığı iddia edildi. Chelsea, Haaland'dan olumsuz yanıt alır almaz Lukaku'ya yöneldi ve resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.



Romelu Lukaku, 2012 yılında Anderlecht'ten 15 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Lukaku, Inter'de 44 maçta 30 gol atıp 10 asist yaptı. (Milliyet)