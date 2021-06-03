Chelsea'den Romelu Lukaku için 100 milyon Euro!

Chelsea, Conte'nin Inter'den ayrılmasının ardından büyük hayal kırıklığına uğrayan ve kulüpten ayrılmayı düşünen Romelu Lukaku için 100 milyon Euro'luk dev bir teklife hazırlanıyor.

03 Haziran 2021 Perşembe - 10:46
İLGİLİ HABERLER
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti! Şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul geldi! 5 yıllık sözleşme... Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması! MHK'den TFF'ye flaş Fırat Aydınus ve Tarık Ongun teklifi!

Inter'de yaprak dökümü devam ediyor. Yıllar sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de ilk olarak teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Conte'nin ayrılığı futbolcularda büyük hayal kırıklığı yarattı. Romelu Lukaku da Conte'nin ayrılığının ardından büyük şok yaşadı ve bu yaz takımdan ayrılmak istiyor. Todofichajes'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Romelu Lukaku için girişimlere başlayacak. Chelsea'nin Inter'e Lukaku için 100 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Haberde Chelsea'nin ilk hedefinin Haaland olduğu aktarılırken Norveçli golcünün Chelsea'ye sıcak bakmadığı iddia edildi. Chelsea, Haaland'dan olumsuz yanıt alır almaz Lukaku'ya yöneldi ve resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Romelu Lukaku, 2012 yılında Anderlecht'ten 15 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Lukaku, Inter'de 44 maçta 30 gol atıp 10 asist yaptı. (Milliyet)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Chelsea Conte Romelu Lukaku
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Alexander Sörloth'tan Trabzonspor taraftarlarına cevap: Bu kadarı yeter! Alexander Sörloth'tan Trabzonspor taraftarlarına cevap: Bu kadarı yeter!
Galatasaray'da takas sürprizi! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne... Galatasaray'da takas sürprizi! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne... Alex de Souza bombası! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası yeni dönem...Alex de Souza bombası! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası yeni dönem... Fenerbahçe için olay Fatih Terim iddiası!Fenerbahçe için olay Fatih Terim iddiası!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.