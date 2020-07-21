Chelsea Kai Havertz transferini bitirmek üzere...

Son dakika transfer haberi... Premier Lig takımlarından Chelsea, Leverkusen'in genç hücumcusu Kai Havertz transferinde sona geldi. Maviler'in oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

21 Temmuz 2020 Salı - 7:59
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Liverpool'un elinden Timo Werner'i çalan Chelsea, bir başka büyük transferi de bitirmek üzere... Maviler, Leverkusen'in 'süper genç'i Kai Havertz transferini her an sonlandırabilir. İngiliz ekibinin 19 yaşındaki hücumcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
 
Yıllık 8 milyon euro maaş
 
İtalyan medyasından Nicolo Schira'nın haberine göre; Chelsea Havertz ile yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar olmak üzere maddiyatta anlaştı. Sözleşme 2025 yılına kadar... İngilizler Alman ekibine ise şimdilik 70 milyon euro önerdi. Leverkusen ise yıldız futbolcu için 90 milyon euro istiyor. Havertz'in de kulününe Chelsea'de oynamak istediğini belirttiği aktarılırken, Almanlar ise bonservis fiyatından taviz vermiyor.
 
Leverkusen formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Havertz 17 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
 

 

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