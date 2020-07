Chelsea Kai Havertz transferini bitirmek üzere...

Liverpool'un elinden Timo Werner'i çalan Chelsea, bir başka büyük transferi de bitirmek üzere... Maviler, Leverkusen 'in 'süper genç'i Kai Havertz transferini her an sonlandırabilir. İngiliz ekibinin 19 yaşındaki hücumcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.