Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un da bu isimler arasında yer alması dikkat çekti.

Daum, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı. F.Bahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum. Şu anda EURO 2020 için bazı medya organları için yorumculuk yapıyorum." dedi.