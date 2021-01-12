Christoph Daum sürprizi!

İlk başta Ünal Karaman isminin gündeme geldiği sarı-kırmızılılarda Tolunay Kafkas , Christoph Daum, Hüseyin Eroğlu ve İbrahim Üzülmez gibi çalıştırıcıların listede olduğu öğrenildi.

Başkan Mehmet Sepil bu defa Süper Lig tecrübesi fazla olan bir teknik direktörü takımın dümenine getirmeyi düşündüğü de öğrenildi.