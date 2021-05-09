Christophe Galtier adım adım Napoli'ye

Fransa Ligi'nde Lille'i şampiyonluğa oynatan Christophe Galtier İtalyan ekiplerinden Napoli'ye imza atacak.

09 Mayıs 2021 Pazar - 17:18
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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
 
Fransız basınında yer alan habere göre 55 yaşındaki teknik adam sezon sonu İtalyan ekibi Napoli'ye imza atabilir. Nitekim mavi beyazlıların sezon sonunda teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırması bekleniyor. Avrupa Kulüplerinin dikkatini çeken Galtier'in adı Fransız kulübü Nice ile de anılmıştı.
 
Şampiyonluğun en güçlü adayı
 
Bu sezon Christophe Galtier yönetiminde 36 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 79 puan toplayan Lille bitime 2 maç kala ligde lider konumda bulunuyor.

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Etiketler: Christophe Galtier napoli
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