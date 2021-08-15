Cicaldau'nun neden 10 numarayı istemediği ortaya çıktı

10 numara baskısını üzerinde hissetmemek için formayı kabul etmeyen Cicaldau'ya farklı bir numara verilecek.

15 Ağustos 2021 Pazar - 11:19
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6.5 milyon Euro'ya Rumen ekibi Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau'nun 10 numaralı formayı giymesini bekleyenler yanıldı.
 
24 yaşındaki oyuncu, eski takımında 10 numaralı forma ile 4 sezon sahaya çıkarken, G.Saray'a geldiğinde ise formanın eski sahibi vatandaşı Hagi'nin altında ezilmemek için bu numarayı istemedi.
 
Ayrıca yönetim de geçmişte Sneijder sonrasında Belhanda'ya verilen 10 numara nedeniyle yaşananları unutmadı ve oyuncuya farklı bir numara verildi.

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Etiketler: cicaldau galatasaray
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