Cicaldau'nun neden 10 numarayı istemediği ortaya çıktı

6.5 milyon Euro'ya Rumen ekibi Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau'nun 10 numaralı formayı giymesini bekleyenler yanıldı.

24 yaşındaki oyuncu, eski takımında 10 numaralı forma ile 4 sezon sahaya çıkarken, G.Saray'a geldiğinde ise formanın eski sahibi vatandaşı Hagi'nin altında ezilmemek için bu numarayı istemedi.