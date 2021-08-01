Cicaldau ve Morutan'dan sonra bir Rumen daha

Cicaldau'yu kadrosuna katan Morutan'la masaya oturan Galatasaray Radu Dragusin'i de transfer etmek istiyor.

01 Ağustos 2021 Pazar - 10:26
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Stoper transferini çok ciddi bir şekilde sürdüren Galatasaray'da adaylar çoğalıyor. Tottenham formasını giyen Tanganga için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Radu Dragusin oldu... Son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran yönetim, Juventus formasını giyen genç yıldız için harekete geçme kararı aldı.
 
2 YIL ÖNCE TRANSFER OLMUŞTU
 
19 yaşındaki Radu Dragusin 2 yıl önce İtalyan kulübünün altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arası A takıma yükseldi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.
 
HEDEF; BONSERVİSİYLE ALABİLMEK
 
Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk planda genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi.  (Takvim)

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Etiketler: Radu Dragusin galatasaray
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