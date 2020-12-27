Galatasaray mağlubiyeti Trabzon yerel basınını çıldırttı! 'Çöp...'

27 Aralık 2020 Pazar - 11:21
| Son Güncelleme : 27 12 2020 - 11:37
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzon
spor, dün akşam sahasında Galatasaray
'ı ağırladı. Medical Park
Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı.
Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti. Karadeniz
Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor
forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.