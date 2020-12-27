Galatasaray mağlubiyeti Trabzon yerel basınını çıldırttı! 'Çöp...'

Dün akşam evinde Galatasaray'a 2-0 kaybeden Trabzonspor'da yerel basın futbolcuları topa tuttu.

27 Aralık 2020 Pazar - 11:21 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 11:37
İLGİLİ HABERLER
'Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu' 'Benim gördüğüm en iyi kaleci...' İşte G.Saray'ın ikinci golü! VAR çizgisi... "Vitor Hugo geçen yıl olsaydı..." Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı.
 
Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti. Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti",  Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: trabzonspor abcullah avcı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
WWE fenomeni Sasha Banks şimdi farklı bir kariyer peşinde! WWE fenomeni Sasha Banks şimdi farklı bir kariyer peşinde!
Cenk Tosun dediler Çekyalı forvet çıktı! Beşiktaş'ta yeni forvet sürpriziCenk Tosun dediler Çekyalı forvet çıktı! Beşiktaş'ta yeni forvet sürprizi Trabzonspor - Galatasaray maçından sonra çok sert ifadeler! 'Bunlar Sörtloth'un ayakkabılarını boyayamazlar'Trabzonspor - Galatasaray maçından sonra çok sert ifadeler! 'Bunlar Sörtloth'un ayakkabılarını boyayamazlar' Dün akşam Trabzonspor'u yıkmışlardı! Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan gerçeği ortaya çıktıDün akşam Trabzonspor'u yıkmışlardı! Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan gerçeği ortaya çıktı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.