Cimbom'a şok eden cevap! '15 milyon euro...'

Galatasaray'ın istediği Jorgensen için açıklamalarda bulunan Advocaat, yıldız golcünün bonservis fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

24 Ocak 2021 Pazar - 10:34
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan forvet oyuncusu Nicolai Jörgensen için takımı Feyenoord'dan açıklama geldi.
 
Teknik direktör Advocaat, Danimarkalı forvet oyuncusunun transferi için çarpıcı sözler sarf etti.
 
"KİRALIK GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
 
Hollandalı teknik adam Jörgensen ile ilgili; "15 milyon avro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz. Kesin olan bir şey var, herhangi bir takıma kiralanması kesinlikle mümkün değil. Bunu netliğe kavuşturalım." dedi.
 
Nicolai Jörgensen'in takımıyla sözleşmesi 2022 yazında bitiyor. Danimarkalı 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.

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Etiketler: advocaat jorgensen galatasaray
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