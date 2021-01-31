Cimbom'a transferde büyük şok! Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de

Galatasaray ile görüşmelere devam eden Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir ile anlaştığı ortaya çıktı.

31 Ocak 2021 Pazar - 9:09
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Transferin son saatlerine yaklaşılırken Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
 
Başakşehir'in yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle Yeni Malatyaspor'dan orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için harekte geçtiği ortaya çıktı.
 
Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a Azubuike Okechukwu ile birlikte 2 milyon euro teklif etti. Tarafların görüşmesinin ardından büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
 
Youssouf Ndayishimiye sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
 
22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Burundi'nin Black Eagle takımından 45 bin euroya alınmıştı.

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Etiketler: Youssouf Ndayishimiye başakşehir galatasaray
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