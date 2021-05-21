Cimbom borçsuzluk kağıdı alamıyor! Büyük kriz



Galatasaray’da bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim ’in durumu, diğer taraftan yeni transfer ve sözleşmesi biten oyuncuların durumu derken şimdi de ‘borçsuzluk kağıdı’ sıkıntısı yaşanıyor.

Seçim sürecinin uzaması ve son olarak yeni başkanın 19 Haziran’da seçileceğinin açıklanmasından sonra sarı-kırmızılılardaki belirsizlik artarak sürüyor. Cim-Bom’da ödemelerin ötelenmesi nedeniyle yeni yönetimin göreve başlayacağı ilk günlerde zor zamanlar bekliyor.



Haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödemesi gereken sarı-kırmızılıların giden ve sözleşmesi biten oyuncuların fazla olmasından dolayı işi kolay olmayacak. Normal dönemde futbolculara senetle ilerisi için ödeme günü verilirken, 12 oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi bu konuda işleri zorlaştıracak.

