Cimbom yeniden Mario Lemina'ya döndü

Galatasaray, daha önce Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina için yeniden girişimlere başladı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 13:13
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İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton kadrosunda yer alan Marino Lemina kariyerine devam edeceği kulüp konusunda henüz karar vermedi.
 
Southampton'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Mario Lemina ile Nice ve Marsilya yakından ilgileniyor ancak Galatasaray'ın da Gabonlu futbolcuya bir teklif var.
 
Southampton'ın kiralık olarak elden çıkartmayı planladığı Mario Lemina için görüşmelerde bulunan Galatasaray Yönetimi, hem İngiliz kulübü ile hem de Lemina ile pazarlıkların sürdürüyor.
 
Fatih Terim'in de takımda görmek istediği ve fırsat transferi olarak değerlendirdiği Mario Lemina, Nice ve Marsilya ile görüştükten sonra kararını verecek.
 
Galatasaray'dan biraz süre isteyen Mario Lemina'nın Ağustos'un ilk haftasında kesin kararını vermesi bekleniyor.
 
Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrılırken Fatih Terim hakkında oldukça olumlu sözler dile getirmişti;
 
"Fatih Terim'i çokseviyorum. Çünkü o oyuncuları çok çabuk anlayan biri. Oyunculara çok fazla sorumluluk veren biri. Kendimi kadrosunda bu kadar kaliteli oyuncuların bulunduğu bir antrenörün yerine koyuyorum, oyuncularınızın gerçekten anlaması için çok fazla taktik yapmanıza gerek yok. Sadece devreye girmenizi gerektirir. Ve oyuncular Galatasaray'da devreye girdiği andan itibaren Galatasaray ortalığı kasıp kavurdu. Bugün de Galatasaray'da bunun olduğunu düşünüyorum. Tüm oyuncular çok, çok, çok odaklanmış ve bugün çok iyi sonuçlar alıyorlar. Bana göre, antrenörün görevi sana güven vermek ve benim için bunu çok iyi yaptı."

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Etiketler: lemina galatasaray
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